15 Eylül hangi burç? 15 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 15.09.2023 - 09:59

Güncelleme: 15.09.2023 - 09:59

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 14 Eylül hangi burç oluyor? 14 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 14 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 14 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

14 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?

14 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

14 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1901 - Kemalettin Kamu



1914 - Orhan Kemal

1929

Mümtaz Soysal

Nejat Saydam

1939 - Ersin Faralyalı

1946 - Mesut Mertcan

1948 - Kemalettin Kamu

1957 - Rıza Akın

1967 - Çetin Akdeniz

1969 - Kurthan Yılmaz

1973 - Songül Karlı

1974 - Murat Yakın

1989 - Nihat Şahin

1995 - Gökdeniz Varol

Bugün doğan yabancı ünlüler:

601 - Ali bin Ebu Talib

767 - Saicho

1254 - Marco Polo

1587 - Muhammed Bakır Mirza

1613 - François de La Rochefoucauld

1666 - Celleli Sophia Dorothea

1759 - Cornelio Saavedra

1789 - James Fenimore Cooper

1813 - Adolphe Joanne

1829 - Manuel Tamayo y Baus

1830 - Porfirio Díaz

1857 - William Howard Taft

1881 - Ettore Bugatti

1890 - Agatha Christie

1894 - Jean Renoir

1904 - II. Umberto

1906 - Jacques Becker

1907 - Fay Wray

1913 - Johannes Steinhoff

1914 - Adolfo Bioy Casares

1915 - Helmut Schön

1918 - Margot Loyola

1919 - Fausto Coppi

1924 - György Lázár

1926

Antonio Carrizo

1927 - Margaret Keane

Shohei Imamura

Jean-Pierre Serre

1928 - Cannonball Adderley

1929

Murray Gell-Mann

John Julius Norwich

1932 - Neil Bartlett

1936 - Ashley Cooper

1937

Robert Lucas, Jr.

Fernando de la Rúa

1941

Flórián Albert

Signe Toly Anderson

Yuriy Norşteyn

Viktor Zubkov

1942 - Ksenia Milicevic

1944 - Graham Taylor

1945

Carmen Maura

Jessye Norman

Hans-Gert Pöttering

1946

Tommy Lee Jones

William Oliver Stone

1947 - Theodore Long

1948 - Atef Muntaser

1951 - Johan Neeskens

1954 - Hrant Dink

1955

Zeljka Antunoviç

Abdul Kadir

1956 - George Howard

1958 - Joel Quenneville

1959

Hurşit Lutfali kızı Abdullayeva

Mark Kirk

1960 - Lisa Vanderpump

1964 - Robert Fico

1966 - Dejan Savicevic

1967 - Majid Musisi

1968 - Masanori Suzuki

1971 - Josh Charles

1972 - Letizia Ortiz

1977

Chimamanda Ngozi Adichie

Jason Terry

1978 - Eidur Gudjohnsen

1979

Dava Annable

Carlos Ruiz

1980 - Mike Dunleavy, Jr.

1981

Dave Mantel

Hayato Hashimoto

1982

Edmilson dos Santos Silva

Ahmed Rauf

1983 - Georges Akieremy

1984 - Harry

1985 - Cyhi the Prynce,

1986 - George Watsky

1987 - Aly Cissokho

1988

Chelsea Staub

Anedie Azael

1990 - Aaron Mooy

1993 - J. P. Tokoto

1994

Luis Mago

Björn Engels

Ricardo Horta

Wout van Aert

1995 - Awer Mabil

1997 - Benjamin Ingrosso

1999 - Daigo Furukawa