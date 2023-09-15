Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
15 Eylül hangi burç? 15 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 15 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 14 Eylül hangi burç oluyor? 14 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 14 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 14 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
14 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?
14 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
14 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1901 - Kemalettin Kamu
1914 - Orhan Kemal
1929
Mümtaz Soysal
Nejat Saydam
1939 - Ersin Faralyalı
1946 - Mesut Mertcan
1948 - Kemalettin Kamu
1957 - Rıza Akın
1967 - Çetin Akdeniz
1969 - Kurthan Yılmaz
1973 - Songül Karlı
1974 - Murat Yakın
1989 - Nihat Şahin
1995 - Gökdeniz Varol
Bugün doğan yabancı ünlüler:
601 - Ali bin Ebu Talib
767 - Saicho
1254 - Marco Polo
1587 - Muhammed Bakır Mirza
1613 - François de La Rochefoucauld
1666 - Celleli Sophia Dorothea
1759 - Cornelio Saavedra
1789 - James Fenimore Cooper
1813 - Adolphe Joanne
1829 - Manuel Tamayo y Baus
1830 - Porfirio Díaz
1857 - William Howard Taft
1881 - Ettore Bugatti
1890 - Agatha Christie
1894 - Jean Renoir
1904 - II. Umberto
1906 - Jacques Becker
1907 - Fay Wray
1913 - Johannes Steinhoff
1914 - Adolfo Bioy Casares
1915 - Helmut Schön
1918 - Margot Loyola
1919 - Fausto Coppi
1924 - György Lázár
1926
Antonio Carrizo
1927 - Margaret Keane
Shohei Imamura
Jean-Pierre Serre
1928 - Cannonball Adderley
1929
Murray Gell-Mann
John Julius Norwich
1932 - Neil Bartlett
1936 - Ashley Cooper
1937
Robert Lucas, Jr.
Fernando de la Rúa
1941
Flórián Albert
Signe Toly Anderson
Yuriy Norşteyn
Viktor Zubkov
1942 - Ksenia Milicevic
1944 - Graham Taylor
1945
Carmen Maura
Jessye Norman
Hans-Gert Pöttering
1946
Tommy Lee Jones
William Oliver Stone
1947 - Theodore Long
1948 - Atef Muntaser
1951 - Johan Neeskens
1954 - Hrant Dink
1955
Zeljka Antunoviç
Abdul Kadir
1956 - George Howard
1958 - Joel Quenneville
1959
Hurşit Lutfali kızı Abdullayeva
Mark Kirk
1960 - Lisa Vanderpump
1964 - Robert Fico
1966 - Dejan Savicevic
1967 - Majid Musisi
1968 - Masanori Suzuki
1971 - Josh Charles
1972 - Letizia Ortiz
1977
Chimamanda Ngozi Adichie
Jason Terry
1978 - Eidur Gudjohnsen
1979
Dava Annable
Carlos Ruiz
1980 - Mike Dunleavy, Jr.
1981
Dave Mantel
Hayato Hashimoto
1982
Edmilson dos Santos Silva
Ahmed Rauf
1983 - Georges Akieremy
1984 - Harry
1985 - Cyhi the Prynce,
1986 - George Watsky
1987 - Aly Cissokho
1988
Chelsea Staub
Anedie Azael
1990 - Aaron Mooy
1993 - J. P. Tokoto
1994
Luis Mago
Björn Engels
Ricardo Horta
Wout van Aert
1995 - Awer Mabil
1997 - Benjamin Ingrosso
1999 - Daigo Furukawa
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