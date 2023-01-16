16 Ocak hangi burç? 16 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 16 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 16 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 16 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 16 Ocak hangi burç oluyor? 16 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 16 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 16 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
16 Ocak HANGİ BURÇ OLUYOR?
16 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
16 Ocak'ta HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1861 - Dilpesend Kadınefendi
1878 - Mehmed Abdülkadir Efendi
1906 - Abdullah Ziya Kozanoğlu
1972 - Gökhan Ertan
1972 - Ümran Kıyman
1975 - Ayça Bingöl
1983 - Erkan Kolçak Köstendil
1985 - Şahika Ercümen
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1836 - Inoue Kaoru
1855 - Eleanor Marx
1878 - Harry Carey
1929 - Shigeru Koyama
1973 - Josie Davis
1974 - Kate Moss
1985 - Anna Wallentheim
1996 - Jennie Kim
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