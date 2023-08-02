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2 Ağustos hangi burç? 2 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 2 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 2 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 2 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 09:41
2 Ağustos hangi burç? 2 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 2 Ağustos  hangi burç oluyor?  2 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 2 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 2 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

2 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

2 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

2 AĞUSTOS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1696 - I. Mahmut

1867 - Ali Ekrem Bolayır

1938 - Sırrı Elitaş

1952 - Osman İşmen

1957 - Muharrem Yılmaz

1960 - Emine Beder

1963 - Uğur Tütüneker

1974 - Barış Yarkadaş

1979 - Evrim Alasya

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1612 - Saskia van Uylenburgh

1868 - I. Konstantin

1882 - George Sargent

1892 - Jack Warner

1894 - Bertha Lutz

1924 - James Baldwin

1952 - Alain Giresse

1964 - Mary-Louise Parker

1969 - Cedric Ceballos

1975 - Mineiro

1982 - Hélder Postiga

1983 - Michel Bastos

1984 - Giampaolo Pazzini

1989 - Nacer Chadli

1994 - Jang Jung-Won

1995 - Kristaps Porzingis

1999 - Mark Lee


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