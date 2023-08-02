Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
2 Ağustos hangi burç? 2 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 2 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 2 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 2 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 2 Ağustos hangi burç oluyor? 2 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 2 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 2 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
2 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
2 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
2 AĞUSTOS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1696 - I. Mahmut
1867 - Ali Ekrem Bolayır
1938 - Sırrı Elitaş
1952 - Osman İşmen
1957 - Muharrem Yılmaz
1960 - Emine Beder
1963 - Uğur Tütüneker
1974 - Barış Yarkadaş
1979 - Evrim Alasya
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1612 - Saskia van Uylenburgh
1868 - I. Konstantin
1882 - George Sargent
1892 - Jack Warner
1894 - Bertha Lutz
1924 - James Baldwin
1952 - Alain Giresse
1964 - Mary-Louise Parker
1969 - Cedric Ceballos
1975 - Mineiro
1982 - Hélder Postiga
1983 - Michel Bastos
1984 - Giampaolo Pazzini
1989 - Nacer Chadli
1994 - Jang Jung-Won
1995 - Kristaps Porzingis
1999 - Mark Lee
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