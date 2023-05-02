Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
2 Mayıs hangi burç? 2 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 2 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 2 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 2 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 2 Mayıs hangi burç oluyor? 2 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 2 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 2 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
2 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
2 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
2 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1913 - Aydın Sayılı
1930 - Öztürk Serengil
1942 - Ömür Göksel
1979 - Defne Joy Foster
1979 - Yasemin Dalkılıç
1990 - Ozan Dolunay
1996 - Julian Brandt
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1905 - Charlotte Armstrong
1928 - Horst Stein
1935 - II. Faysal
1941 - Eddy Louiss
1947 - James Dyson
1955 - Donatella Versace
1961 - Stephen Daldry
1968 - Jeff Agoos
1972 - Dwayne Johnson
1975 - Ahmed Hasan
1975 - David Beckham
1975 - Joe Wilkinson
1981 - Tiago Mendes
1985 - Lily Allen
1987 - Aziz Guliyev
1987 - Nana Kitade
1990 - Paul George
1993 - Tao
1995 - Hazal Subaşı
2015 - Charlotte Mountbatten-Windsor
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