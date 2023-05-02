2 Mayıs hangi burç? 2 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 02.05.2023 - 09:18

Güncelleme: 02.05.2023 - 09:18

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 2 Mayıs hangi burç oluyor? 2 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 2 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 2 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

2 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

2 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

2 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1913 - Aydın Sayılı

1930 - Öztürk Serengil

1942 - Ömür Göksel

1979 - Defne Joy Foster

1979 - Yasemin Dalkılıç

1990 - Ozan Dolunay

1996 - Julian Brandt

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1905 - Charlotte Armstrong

1928 - Horst Stein

1935 - II. Faysal

1941 - Eddy Louiss

1947 - James Dyson

1955 - Donatella Versace

1961 - Stephen Daldry

1968 - Jeff Agoos

1972 - Dwayne Johnson

1975 - Ahmed Hasan

1975 - David Beckham

1975 - Joe Wilkinson

1981 - Tiago Mendes

1985 - Lily Allen

1987 - Aziz Guliyev

1987 - Nana Kitade

1990 - Paul George

1993 - Tao

1995 - Hazal Subaşı

2015 - Charlotte Mountbatten-Windsor