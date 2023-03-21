21 Mart hangi burç? 21 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 09:24

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 09:24

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 21 Mart hangi burç oluyor? 21 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 21 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 21 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

21 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

21 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1867 - İsmail Safa

1870 - Cenap Şahabettin

1873 - Esma Sultan

1905 - Nusret Suman

1906 - Emin Türk Eliçin

1915 - Cahit Irgat

1923 - Abbas Sayar

1942 - Ali Abdullah Salih

1959 - Murat Ülker

1963 - Yekta Saraç

1968 - Tolunay Kafkas

1987 - İrem Derici

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1925 - Peter Brook

1930 - Pauline Stroud

1932 - Walter Gilbert

1935 - Brian Clough

1942 - Françoise Dorléac

1946 - Timothy Dalton

1958 - Gary Oldman

1960 - Ayrton Senna

1961 - Lothar Matthäus

1962 - Matthew Broderick

1963 - Ronald Koeman

1968 - Dalian Atkinson

1980 - Ronaldinho

1981 - Germano Borovicz Cardoso Schweger

1984 - Guillermo Daniel Rodríguez

1986 - Scott Eastwood

1986 - Michu

1989 - Jordi Alba

1989 - Nicolás Lodeiro

1991 - Antoine Griezmann

1997 - Martina Stoessel

2000 - Jace Norman