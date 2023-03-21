21 Mart hangi burç? 21 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 21 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 21 Mart hangi burç oluyor? 21 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 21 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 21 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
21 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
21 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
21 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1867 - İsmail Safa
1870 - Cenap Şahabettin
1873 - Esma Sultan
1905 - Nusret Suman
1906 - Emin Türk Eliçin
1915 - Cahit Irgat
1923 - Abbas Sayar
1942 - Ali Abdullah Salih
1959 - Murat Ülker
1963 - Yekta Saraç
1968 - Tolunay Kafkas
1987 - İrem Derici
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1925 - Peter Brook
1930 - Pauline Stroud
1932 - Walter Gilbert
1935 - Brian Clough
1942 - Françoise Dorléac
1946 - Timothy Dalton
1958 - Gary Oldman
1960 - Ayrton Senna
1961 - Lothar Matthäus
1962 - Matthew Broderick
1963 - Ronald Koeman
1968 - Dalian Atkinson
1980 - Ronaldinho
1981 - Germano Borovicz Cardoso Schweger
1984 - Guillermo Daniel Rodríguez
1986 - Scott Eastwood
1986 - Michu
1989 - Jordi Alba
1989 - Nicolás Lodeiro
1991 - Antoine Griezmann
1997 - Martina Stoessel
2000 - Jace Norman
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