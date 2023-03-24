24 Mart hangi burç? 24 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 24 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 24 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 24 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 24 Mart hangi burç oluyor? 24 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 24 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
24 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
24 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
24 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1874 - Selim Sırrı Tarcan
1879 - Neyzen Tevfik
1937 - İsmet Nedim
1948 - Orhan Oğuz
1955 - Celâl Şengör
1956 - İpek Bilgin
1974 - Cenk Torun
1994 - Aslı Nemutlu
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1874 - Luigi Einaudi
1887 - Roscoe Arbuckle
1926 - Dario Fo
1930 - Steve McQueen
1944 - Han Myeong-sook
1944 - Vojislav Koštunica
1965 - The Undertaker
1967 - Anton Utkin
1972 - Christophe Dugarry
1974 - Alyson Hannigan
1978 - Tomáš Ujfaluši
1987 - Billy Jones
1987 - Ramire
1997 - Myoui Mina
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