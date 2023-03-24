24 Mart hangi burç? 24 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:16

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 09:16

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 24 Mart hangi burç oluyor? 24 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 24 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

24 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

24 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

24 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1874 - Selim Sırrı Tarcan

1879 - Neyzen Tevfik

1937 - İsmet Nedim

1948 - Orhan Oğuz

1955 - Celâl Şengör

1956 - İpek Bilgin

1974 - Cenk Torun

1994 - Aslı Nemutlu

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1874 - Luigi Einaudi

1887 - Roscoe Arbuckle

1926 - Dario Fo

1930 - Steve McQueen

1944 - Han Myeong-sook

1944 - Vojislav Koštunica

1965 - The Undertaker

1967 - Anton Utkin

1972 - Christophe Dugarry

1974 - Alyson Hannigan

1978 - Tomáš Ujfaluši

1987 - Billy Jones

1987 - Ramire

1997 - Myoui Mina