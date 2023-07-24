24 Temmuz hangi burç? 24 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 24.07.2023 - 09:24

Güncelleme: 24.07.2023 - 09:31

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 24 Temmuz hangi burç oluyor? 24 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 24 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 24 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

24 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

24 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.

24 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1922 - Namık Kemal Şentürk

1925 - Hulki Saner

1929 - Gülriz Sururi

1932 - Yıldız Moran

1940 - Ertuğrul Işınbark

1950 - Fehmi Koru

1954 - Erdoğan Arıca

1961 - Jale Bekar

1965 - Süleyman Nevzat Korkmaz

1969 - Uzay Heparı

1972 - Burak Şendağ

1973 - Evren Duyal

1977 - Serkan Kaya

1981 - Onur Şan

1987 - Merve Sevi

1996 - Fırat Alemdaroğlu

1997 - Emre Mor

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1802 - Alexandre Dumas

1931 - Ermanno Olmi

1936 - Dan Inosanto

1938 - José Altafini

1939 - Walt Bellamy

1952 - Gus Van Sant

1954 - Jorge Jesus

1963 - Karl Malone

1969 - Jennifer Lopez

1975 - Eric Szmanda

1975 - Torrie Wilson

1976 - Tiago Monteiro

1977 - Mehdi Mahdavikia

1978 - Madeline Miller

1979 - Cristian Rodrigo Zurita

1979 - Rose Byrne

1981 - Nayib Bukele

1981 - Summer Glau

1982 - Elisabeth Moss

1982 - Anna Paquin

1982 - Vyacheslav Krendelev

1983 - Daniele De Rossi

1984 - Debby Stam

1985 - Aries Merritt

1986 - Vügar Haşimov

1989 - Eko Yuli Irawan

1991 - Emily Bett Rickards

1992 - Mikaël Kingsbury

1994 - Bright Edomwonyi

1995 - Kyle Kuzma