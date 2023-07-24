Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
24 Temmuz hangi burç? 24 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 24 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 24 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 24 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 24 Temmuz hangi burç oluyor? 24 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 24 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 24 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
24 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
24 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.
24 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1922 - Namık Kemal Şentürk
1925 - Hulki Saner
1929 - Gülriz Sururi
1932 - Yıldız Moran
1940 - Ertuğrul Işınbark
1950 - Fehmi Koru
1954 - Erdoğan Arıca
1961 - Jale Bekar
1965 - Süleyman Nevzat Korkmaz
1969 - Uzay Heparı
1972 - Burak Şendağ
1973 - Evren Duyal
1977 - Serkan Kaya
1981 - Onur Şan
1987 - Merve Sevi
1996 - Fırat Alemdaroğlu
1997 - Emre Mor
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1802 - Alexandre Dumas
1931 - Ermanno Olmi
1936 - Dan Inosanto
1938 - José Altafini
1939 - Walt Bellamy
1952 - Gus Van Sant
1954 - Jorge Jesus
1963 - Karl Malone
1969 - Jennifer Lopez
1975 - Eric Szmanda
1975 - Torrie Wilson
1976 - Tiago Monteiro
1977 - Mehdi Mahdavikia
1978 - Madeline Miller
1979 - Cristian Rodrigo Zurita
1979 - Rose Byrne
1981 - Nayib Bukele
1981 - Summer Glau
1982 - Elisabeth Moss
1982 - Anna Paquin
1982 - Vyacheslav Krendelev
1983 - Daniele De Rossi
1984 - Debby Stam
1985 - Aries Merritt
1986 - Vügar Haşimov
1989 - Eko Yuli Irawan
1991 - Emily Bett Rickards
1992 - Mikaël Kingsbury
1994 - Bright Edomwonyi
1995 - Kyle Kuzma
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