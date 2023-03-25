25 Mart hangi burç? 25 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 25 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 25 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 25 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 25 Mart hangi burç oluyor? 25 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 25 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
25 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
25 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.
25 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1611 - Evliya Çelebi
1920 - Melih Birsel
1925 - M. Sunullah Arısoy
1941 - Hüseyin Aktaş
1944 - Ayla Dikmen
1944 - Demir Karahan
1945 - Mehmet Keskinoğlu
1952 - Dursun Karataş
1973 - Dolunay Soysert
1980 - Muratcan Güler
1985 - Lev Yalçın
1990 - Mehmet Ekici
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1614 - Juan Carreño de Mirand
1699 - Johann Adolph Hasse
1778 - Sophie Blanchard
1783 - Jean-Baptiste Paulin Guérin
1835 - Adolph Wagner
1852 - Gérard Cooreman
1864 - Alexej von Jawlensky
1867 - Arturo Toscanini,
1867 - Gutzon Borglum
1874 - Zavel Kwartin
1881 - Béla Bartók
1899 - Burt Munro
1901 - Ed Begley
1906 - A.J.P. Taylor
1908 - David Lean
1914 - Norman Ernest Borlaug
1921 - Simone Signoret
1925 - Flannery O'Connor
1928 - Jim Lovell
1929 - Tommy Hancock
1934 - Gloria Steinem
1940 - Mina,
1942 - Aretha Franklin
1946 - Daniel Bensaïd
1947 - Elton John
1962 - Marcia Cross
1965 - Avery Johnson
1965 - Sarah Jessica Parker
1965 - Stefka Kostadinova
1966 - Jeff Heale
1968 - Deirdre O'Kane
1972 - Phil O'Donnell
1973 - Marcin Wrona
1976 - Vladimir Klitschko
1977 - Darko Peric
1980 - Bartók Eszter
1981 - Casey Neistat
1982 - Danica Patrick
1982 - Jenny Slate
1984 - Katharine McPhee
1986 - Marco Belinelli
1986 - Kyle Lowry
1987 - Kim Cloutier
1987 - Nobunari Oda
1988 - Ryan Lewi
1988 - Big Sean
1989 - Alyson Michalka
1989 - Scott Sinclai
1990 - Alexander Esswein
1993 - Sam Johnstone
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