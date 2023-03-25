25 Mart hangi burç? 25 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 12:49

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 12:50

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 25 Mart hangi burç oluyor? 25 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 25 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

25 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.

25 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1611 - Evliya Çelebi

1920 - Melih Birsel

1925 - M. Sunullah Arısoy

1941 - Hüseyin Aktaş

1944 - Ayla Dikmen

1944 - Demir Karahan

1945 - Mehmet Keskinoğlu

1952 - Dursun Karataş

1973 - Dolunay Soysert

1980 - Muratcan Güler

1985 - Lev Yalçın

1990 - Mehmet Ekici

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1614 - Juan Carreño de Mirand

1699 - Johann Adolph Hasse

1778 - Sophie Blanchard

1783 - Jean-Baptiste Paulin Guérin

1835 - Adolph Wagner

1852 - Gérard Cooreman

1864 - Alexej von Jawlensky

1867 - Arturo Toscanini,

1867 - Gutzon Borglum

1874 - Zavel Kwartin

1881 - Béla Bartók

1899 - Burt Munro

1901 - Ed Begley

1906 - A.J.P. Taylor

1908 - David Lean

1914 - Norman Ernest Borlaug

1921 - Simone Signoret

1925 - Flannery O'Connor

1928 - Jim Lovell

1929 - Tommy Hancock

1934 - Gloria Steinem

1940 - Mina,

1942 - Aretha Franklin

1946 - Daniel Bensaïd

1947 - Elton John

1962 - Marcia Cross

1965 - Avery Johnson

1965 - Sarah Jessica Parker

1965 - Stefka Kostadinova

1966 - Jeff Heale

1968 - Deirdre O'Kane

1972 - Phil O'Donnell

1973 - Marcin Wrona

1976 - Vladimir Klitschko

1977 - Darko Peric

1980 - Bartók Eszter

1981 - Casey Neistat

1982 - Danica Patrick

1982 - Jenny Slate

1984 - Katharine McPhee

1986 - Marco Belinelli

1986 - Kyle Lowry

1987 - Kim Cloutier

1987 - Nobunari Oda

1988 - Ryan Lewi

1988 - Big Sean

1989 - Alyson Michalka

1989 - Scott Sinclai

1990 - Alexander Esswein

1993 - Sam Johnstone