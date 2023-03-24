Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor. Ailevi konularda yaşanan problemleri çözmek için doğru zaman. Kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz fakat bugün pek mümkün olmayabilir. Ne istediğinize karar verin. Kendi değerinizi yok saymayın. Biraz da kendiniz için uğraşın.



