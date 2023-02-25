25 Şubat hangi burç? 25 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 25 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 25 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 25 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 25 Şubat hangi burç oluyor? 25 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 25 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
25 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
25 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
25 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1907 - Sabahattin Ali
1918 - Hasan Kavruk
1922 - Handan Adalı
1931 - Şükran Ay
1935 - Oktay Sinanoğlu
1936 - Aydemir Akbaş
1947 - Ali Kocatepe
1949 - Esmeray
1949 - Sevil Atasoy
1957 - Gülsün Bilgehan
1957 - Güzin Tural
1957 - Remzi Evren
1969 - Neslihan Yeldan
1973 - Bülent Özcan
1974 - Cenk İşler
1988 - Mehmet Uslu
2005 - Arda Güler
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1882 - Carlos Brown
1885 - Alice
1888 - John Foster Dulles
1896 - Ida Noddack
1898 - William Astbury
1899 - Leo Weisgerber
1917 - Anthony Burgess
1917 - Brenda Joyce
1926 - Masatoşi Gündüz İkeda
1936 - Peter Hill-Wood
1939 - Oscar Fritschi
1943 - George Harrison
1949 - Amin Maalouf
1953 - José María Aznar
1971 - Sean Astin
1981 - Park Ji-sung
1982 - Flavia Pennetta
1982 - Maria Kanellis
1986 - James Phelps
1986 - Oliver Phelps
1999 - Gianluigi Donnarumma
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