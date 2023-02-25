25 Şubat hangi burç? 25 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 09:30

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 09:30

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 25 Şubat hangi burç oluyor? 25 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 25 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

25 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

25 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1907 - Sabahattin Ali

1918 - Hasan Kavruk

1922 - Handan Adalı

1931 - Şükran Ay

1935 - Oktay Sinanoğlu

1936 - Aydemir Akbaş

1947 - Ali Kocatepe

1949 - Esmeray

1949 - Sevil Atasoy

1957 - Gülsün Bilgehan

1957 - Güzin Tural

1957 - Remzi Evren

1969 - Neslihan Yeldan

1973 - Bülent Özcan

1974 - Cenk İşler

1988 - Mehmet Uslu

2005 - Arda Güler

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1882 - Carlos Brown

1885 - Alice

1888 - John Foster Dulles

1896 - Ida Noddack

1898 - William Astbury

1899 - Leo Weisgerber

1917 - Anthony Burgess

1917 - Brenda Joyce

1926 - Masatoşi Gündüz İkeda

1936 - Peter Hill-Wood

1939 - Oscar Fritschi

1943 - George Harrison

1949 - Amin Maalouf

1953 - José María Aznar

1971 - Sean Astin

1981 - Park Ji-sung

1982 - Flavia Pennetta

1982 - Maria Kanellis

1986 - James Phelps

1986 - Oliver Phelps

1999 - Gianluigi Donnarumma