26 Mart hangi burç? 26 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 26 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 26 Mart hangi burç oluyor? 26 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 26 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 26 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
26 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
26 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.
26 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1868 - I. Fuad (Ahmed Fuad Paşa),
1871 - Rauf Yekta
1913 - Zehra Bilir
1919 - Tevhit Bilge
1924 - Bülent Oran
1935 - Erdal Öz
1942 - Ayşegül Devrim
1943 - Mustafa Kalemli
1954 - Savaş Ay
1963 - Serpil Gümülcineli Öztürk
1969 - Mahsun Kırmızıgül
1969 - Murat Garipağaoğlu
1976 - Nurgül Yeşilçay
1994 - Ali Osman Antepli
1988 - Barış Hersek
1986 - Rüzgar Erkoçlar
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1832 - Michel Bréal
1834 - Hermann Wilhelm Vogel
1840 - George Smith
1849 - Armand Peugeot
1850 - Edward Bellamy
1853 - Hugo Rheinhold
1854 - Harry Furniss
1859 - Adolf Hurwitz
1874 - Robert Frost
1875 - Aleksey Uhtomskiy
1876 - Wilhelm
1875 - Syngman Rhee
1880 - Alfred A. Cohn
1892 - Filippo Del Giudice
1893 - James Bryant Conan
1895 - Jimmy McMullan
1898 - Rudolf Dassler
1904 - Joseph Campbell
1911 - Tennessee Williams
1913 - Paul Erdös
1925 - Pierre Boulez
1929 - Natalino Pescarolo
1931 - Leonard Nimoy
1932 - Stefan Wigger
1933 - Tinto Brass
1934 - Alan Arkin
1939 - Étienne Draber
1940 - James Caa
1942 - Erica Jong
1943 - Bob Woodward
1944 - Diana Ross
1947 - Subhash Kak
1948 - Steven Tyler
1951 - Carl Wieman
1952 - Didier Pironi
1960 - Jennifer Grey
1962 - Falko Götz,
1962 - John Stockton
1968 - Kenny Chesney
1968 - James Iha
1970 - Paul Bosvelt,
1970 - Martin McDonagh
1972 - Leslie Man
1975 - Cyril Mennegun
1976 - Amy Smart,
1977 - Kevin Davies
1979 - Pierre Wome,
1982 - Mikel Arteta,
1982 - Andreas Hinke
1982 - Jay Sean
1983 - Roman Bednár,
1985 - Jonathan Groff
1985 - Keira Knightley,
1986 - Emma Laine
1987 - Steven Fletcher
1989 - Simon Kjær
1990 - Ahzee
1990 - Patrick Ekeng
1990 - Xiumin
1990 - Choi Woo-shik
1992 - Nina Agda
1992 - Stoffel Vandoorn
1999 - Anel Ahmedhodzic
2003 - Bhad Bhabie
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