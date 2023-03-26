26 Mart hangi burç? 26 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 13:20

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 13:21

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 26 Mart hangi burç oluyor? 26 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 26 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 26 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

26 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

26 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.

26 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1868 - I. Fuad (Ahmed Fuad Paşa),

1871 - Rauf Yekta

1913 - Zehra Bilir

1919 - Tevhit Bilge

1924 - Bülent Oran

1935 - Erdal Öz

1942 - Ayşegül Devrim

1943 - Mustafa Kalemli

1954 - Savaş Ay

1963 - Serpil Gümülcineli Öztürk

1969 - Mahsun Kırmızıgül

1969 - Murat Garipağaoğlu

1976 - Nurgül Yeşilçay

1994 - Ali Osman Antepli

1988 - Barış Hersek

1986 - Rüzgar Erkoçlar

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1832 - Michel Bréal

1834 - Hermann Wilhelm Vogel

1840 - George Smith

1849 - Armand Peugeot

1850 - Edward Bellamy

1853 - Hugo Rheinhold

1854 - Harry Furniss

1859 - Adolf Hurwitz

1874 - Robert Frost

1875 - Aleksey Uhtomskiy

1876 - Wilhelm

1875 - Syngman Rhee

1880 - Alfred A. Cohn

1892 - Filippo Del Giudice

1893 - James Bryant Conan

1895 - Jimmy McMullan

1898 - Rudolf Dassler

1904 - Joseph Campbell

1911 - Tennessee Williams

1913 - Paul Erdös

1925 - Pierre Boulez

1929 - Natalino Pescarolo

1931 - Leonard Nimoy

1932 - Stefan Wigger

1933 - Tinto Brass

1934 - Alan Arkin

1939 - Étienne Draber

1940 - James Caa

1942 - Erica Jong

1943 - Bob Woodward

1944 - Diana Ross

1947 - Subhash Kak

1948 - Steven Tyler

1951 - Carl Wieman

1952 - Didier Pironi

1960 - Jennifer Grey

1962 - Falko Götz,

1962 - John Stockton

1968 - Kenny Chesney

1968 - James Iha

1970 - Paul Bosvelt,

1970 - Martin McDonagh

1972 - Leslie Man

1975 - Cyril Mennegun

1976 - Amy Smart,

1977 - Kevin Davies

1979 - Pierre Wome,

1982 - Mikel Arteta,

1982 - Andreas Hinke

1982 - Jay Sean

1983 - Roman Bednár,

1985 - Jonathan Groff

1985 - Keira Knightley,

1986 - Emma Laine

1987 - Steven Fletcher

1989 - Simon Kjær

1990 - Ahzee

1990 - Patrick Ekeng

1990 - Xiumin

1990 - Choi Woo-shik

1992 - Nina Agda

1992 - Stoffel Vandoorn

1999 - Anel Ahmedhodzic

2003 - Bhad Bhabie