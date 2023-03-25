Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Pazar Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Yaşamak istediklerinizi plan ve program dahilinde kararlılıkla uygulamalısınız. Bu kafa karışıklığıyla yerinizde saymaktan öte gidemezsiniz. Yakınlarınızdan destek alın. Hayal dünyasından çıkıp somut kararlar aldığınızda ilerleyeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İttifak kararının ardından istifa dalgası
- İlaç krizi büyüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de oyuncak attı!
- 'Kusura bakmayın size de karşı dururuz'
- 4. gün: Hangi aday kaç imza topladı?
- Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
- İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a saldırı!
- Fatih Erbakan'ı Destici ikna etmiş!
- 'Erdoğan'la kriz' iddialarına Soylu'dan yalanlama
- 'Asgari ücrete zam' iddiası