26 Ocak hangi burç? 26 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:04

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 10:04

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 26 Ocak hangi burç oluyor? 26 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 26 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

26 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

26 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

26 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1906 - Zühtü Müridoğlu

1940 - Ayten Gökçer

1959 - Nuri Bilge Ceylan

1978 - Sinan Çalışkanoğlu

1980 - Ertuğrul Arslan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1467 - Guillaume Budé

1495 - Go-Nara

1582 - Giovanni Lanfranco

1714 - Jean-Baptiste Pigalle

1715 - Claude Adrien Helvétiu

1781 - Achim von Arnim

1893 - Christian Arhoff

1904 - Seán MacBride

1908 - Jill Esmond

1911 - Polykarp Kusch

1921 - Akio Morita

1925 - Paul Newman

1928 - Roger Vadim

1932 - Alain David

1934 - André Lewin,

1944 - Angela Davis

1945 - Jacqueline du Pré

1946 - Michel Delpech

1947 - Argyris Koulouris

1949 - David Strathairn

1950 - Jörg Haider

1955 - Eddie Van Halen

1958 - Ellen DeGeneres

1958 - Gleb Nosovski

1962 - Ricky Harris

1963 - José Mourinho

1973 - Melvil Poupau

1981 - Colin O'Donoghue

1986 - Mustapha Yatabaré

1990 - Sergio Pérez

1991 - Nicolò Melli

1992 - Colton Underwood

1997 - Gedion Zelalem

2000 - Ester Expósito



