26 Ocak hangi burç? 26 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 26 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 26 Ocak hangi burç oluyor? 26 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 26 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
26 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
26 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
26 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1906 - Zühtü Müridoğlu
1940 - Ayten Gökçer
1959 - Nuri Bilge Ceylan
1978 - Sinan Çalışkanoğlu
1980 - Ertuğrul Arslan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1467 - Guillaume Budé
1495 - Go-Nara
1582 - Giovanni Lanfranco
1714 - Jean-Baptiste Pigalle
1715 - Claude Adrien Helvétiu
1781 - Achim von Arnim
1893 - Christian Arhoff
1904 - Seán MacBride
1908 - Jill Esmond
1911 - Polykarp Kusch
1921 - Akio Morita
1925 - Paul Newman
1928 - Roger Vadim
1932 - Alain David
1934 - André Lewin,
1944 - Angela Davis
1945 - Jacqueline du Pré
1946 - Michel Delpech
1947 - Argyris Koulouris
1949 - David Strathairn
1950 - Jörg Haider
1955 - Eddie Van Halen
1958 - Ellen DeGeneres
1958 - Gleb Nosovski
1962 - Ricky Harris
1963 - José Mourinho
1973 - Melvil Poupau
1981 - Colin O'Donoghue
1986 - Mustapha Yatabaré
1990 - Sergio Pérez
1991 - Nicolò Melli
1992 - Colton Underwood
1997 - Gedion Zelalem
2000 - Ester Expósito
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