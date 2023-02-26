26 Şubat hangi burç? 26 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 09:21

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 09:21

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)













*Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)













* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)













* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 26 Şubat hangi burç oluyor? 26 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 26 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 26 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

26 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

26 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

26 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1886 - Mihri Müşfik Hanım

1950 - Ali Rıza Binboğa

1951 - Ferhan Şensoy

1975 - Öykü Serter

1984 - Beren Saat

1988 - Deniz Yılmaz

1998 - Ege Tanman

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1808 - Honoré Daumier

1821 - Félix Ziem

1825 - James Skivring Smith

1825 - Ludwig Rütimeyer

1916 - Jackie Gleason

1920 - Jose Mauro de Vasconcelos

1920 - Tony Randall

1946 - Ahmed H. Zewail

1946 - Colin Bell

1961 - Virginie Lemoine

1964 - Mark Dacascos

1966 - Necva Kerem

1967 - Kazuyoshi Miura

1971 - Hélène Ségara

1973 - Ole Gunnar Solskjær

1974 - Sébastien Loeb

1978 - Abdoulaye Faye

1979 - Pedro Mendes

1982 - Na Li

1982 - Nate Ruess

1983 - Pepe

1984 - Natalia Lafourcade

1984 - Emmanuel Adebayor

1985 - Fernando Llorente

1986 - Teresa Palmer































