26 Şubat hangi burç? 26 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 26 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
*Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 26 Şubat hangi burç oluyor? 26 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 26 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 26 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
26 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
26 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
26 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1886 - Mihri Müşfik Hanım
1950 - Ali Rıza Binboğa
1951 - Ferhan Şensoy
1975 - Öykü Serter
1984 - Beren Saat
1988 - Deniz Yılmaz
1998 - Ege Tanman
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1808 - Honoré Daumier
1821 - Félix Ziem
1825 - James Skivring Smith
1825 - Ludwig Rütimeyer
1916 - Jackie Gleason
1920 - Jose Mauro de Vasconcelos
1920 - Tony Randall
1946 - Ahmed H. Zewail
1946 - Colin Bell
1961 - Virginie Lemoine
1964 - Mark Dacascos
1966 - Necva Kerem
1967 - Kazuyoshi Miura
1971 - Hélène Ségara
1973 - Ole Gunnar Solskjær
1974 - Sébastien Loeb
1978 - Abdoulaye Faye
1979 - Pedro Mendes
1982 - Na Li
1982 - Nate Ruess
1983 - Pepe
1984 - Natalia Lafourcade
1984 - Emmanuel Adebayor
1985 - Fernando Llorente
1986 - Teresa Palmer
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