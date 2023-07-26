Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
26 Temmuz hangi burç? 26 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 26 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 26 Temmuz hangi burç oluyor? 26 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 26 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 26 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
26 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
26 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.
26 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1942 - Candan Tarhan
1956 - Kemal Ermetin
1974 - Ceylan
1985 - Gözde Sonsırma
1994 - Selin Genç
Bugün doğan yabancı ünlüler:
MÖ 12 - Agrippa Postumus
1797 - Şeyh Şamil
1892 - Pearl S. Buck
1914 - Şapur Bahtiyar
1922 - Eleanor Parker
1937 - Robert Coleman Richardson
1955 - Tom Platz
1968 - Paolo Maldini
1970 - Chris O'Donnell
1983 - Felipe Melo
1983 - Antonio Rosati
1987 - Samir Nasri
1992 - Joel Campbell
1993 - Ariana Grande
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