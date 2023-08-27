Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
27 Ağustos hangi burç? 27 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 27 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 27 Ağustos hangi burç oluyor? 27 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 27 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
27 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
27 Ağustos'ta doğan biri Başak burcu oluyor.
27 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1926 - İlham Gencer
1938 - Suphi Vural Doğu
1938 - Tanju Okan
1971 - Aygül Özkan
1972 - Evrim Solmaz
1973 - Burak Kut
1980 - Begüm Kütük Yaşaroğlu
1982 - Bergüzar Korel
1989 - Çağan Atakan Arslan
1996 - Ebru Topçu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
865 - Râzi
1624 - Koxinga
1749 - James Madison
1770 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel
1809 - Hannibal Hamlin
1856 - Ivan Franko
1858 - Giuseppe Peano
1925 - Nat Lofthouse
1929 - İra Levin
1930 - Gulam Rıza Tahti
1932 - Antonia Fraser
1935 - Ernie Broglio
1936 - Joel Kovel,1938
1942 - Daryl Dragon
1950 - Charles Fleischer
1952 - Paul Rubens
1955 - Diana Scarwid
1975 - Mase
1975 - Mark Rudan
1976 - Mark Webber
1984 - David Bentley
1985 - Kevan Hurst
1992 - Blake Jenner
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