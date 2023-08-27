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27 Ağustos hangi burç? 27 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 27 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 09:34
27 Ağustos hangi burç? 27 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 27 Ağustos  hangi burç oluyor? 27 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 27 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

27 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR? 

27 Ağustos'ta doğan biri Başak burcu oluyor.

27 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1926 - İlham Gencer

1938 - Suphi Vural Doğu

1938 - Tanju Okan

1971 - Aygül Özkan

1972 - Evrim Solmaz

1973 - Burak Kut

1980 - Begüm Kütük Yaşaroğlu

1982 - Bergüzar Korel

1989 - Çağan Atakan Arslan

1996 - Ebru Topçu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

865 - Râzi

1624 - Koxinga

1749 - James Madison

1770 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel

1809 - Hannibal Hamlin

1856 - Ivan Franko

1858 - Giuseppe Peano

1925 - Nat Lofthouse

1929 - İra Levin

1930 - Gulam Rıza Tahti

1932 - Antonia Fraser

1935 - Ernie Broglio

1936 - Joel Kovel,1938 

1942 - Daryl Dragon

1950 - Charles Fleischer

1952 - Paul Rubens

1955 - Diana Scarwid

1975 - Mase

1975 - Mark Rudan

1976 - Mark Webber

1984 - David Bentley

1985 - Kevan Hurst

1992 - Blake Jenner


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