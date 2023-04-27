27 Nisan hangi burç? 27 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:40

Güncelleme: 27.04.2023 - 09:40

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 27 Nisan hangi burç oluyor? 27 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 27 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 27 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

27 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

27 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.

27 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1902 - Fehmi Ege

1903 - Rikkat Kunt

1948 - Nil Burak

1951 - Hülya Darcan

1972 - Mehmet Kurtuluş

1972 - Zekeriya Güçlü

1978 - Neslihan Yeşilyurt

1988 - Güliz Ayla

1990 - Can Çelebi

1996 - Berk Uğurlu

1997 - Evren Korkmaz

1998 - Ahmet Canbaz

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1822 - Ulysses S. Grant

1913 - Philip Hauge Abelson

1922 - Jack Klugman

1976 - Sally Cecilia Hawkins

1979 - Vladimir Kozlov

1987 - William Moseley

1989 - Lars Bender

1989 - Sven Bender















