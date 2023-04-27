Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
27 Nisan hangi burç? 27 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 27 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 27 Nisan hangi burç oluyor? 27 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 27 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 27 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
27 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
27 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.
27 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1902 - Fehmi Ege
1903 - Rikkat Kunt
1948 - Nil Burak
1951 - Hülya Darcan
1972 - Mehmet Kurtuluş
1972 - Zekeriya Güçlü
1978 - Neslihan Yeşilyurt
1988 - Güliz Ayla
1990 - Can Çelebi
1996 - Berk Uğurlu
1997 - Evren Korkmaz
1998 - Ahmet Canbaz
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1822 - Ulysses S. Grant
1913 - Philip Hauge Abelson
1922 - Jack Klugman
1976 - Sally Cecilia Hawkins
1979 - Vladimir Kozlov
1987 - William Moseley
1989 - Lars Bender
1989 - Sven Bender
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Seçime 18 gün kaldı... Son 4 ankette dikkat çeken sonuç
- Planı deşifre etti
- 'Bir hikâyenin bitişine tanık olacağız'
- Kurtulmuş'tan Erdoğan'ın sağlık durumuna dair açıklama!
- Sarıgül'den şaşırtan Erdoğan açıklaması
- Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
- Erdoğan ve bakanlar için harekete geçildi