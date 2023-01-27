27 Ocak hangi burç? 27 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 27 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 27 Ocak hangi burç oluyor? 27 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
27 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
27 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
27 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1919 - Hüseyin Peyda
1924 - Rauf Denktaş
1931 - Gazanfer Özcan
1955 - Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu
1955 - Burhanettin Kocamaz
1964 - Lale Başar
1965 - Attila Sekerlioglu
1965 - Oktay Kaynarca
1969 - Süleyman Atanısev
1997 - Betül Kutlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1585 - Hendrick Avercamp
1756 - Wolfgang Amadeus Mozart
1814 - Eugène Viollet-le-Duc
1823 - Edouard Lalo
1826 - Mihail Yevgrafoviç Saltıkov-Şçedrin
1832 - Lewis Carroll
1832 - Arthur Hughes
1836 - Leopold von Sacher-Masoch
1888 - George Relph
1898 - Erich Zepler
1903 - John Carew Eccles
1905 - Burhan Atak
1921 - Donna Reed
1926 - Ingrid Thulin
1928 - Marie Daëms
1936 - Samuel C. C. Ting
1942 - Tasuku Honjo,
1944 - Mairead Corrigan
1944 - Nick Mason
1948 - Mikhail Baryshnikov
1948 - Valeri Brainin
1957 - Frank Miller
1970 - Heather Nauert
1992 - Jean Acosta Soares
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