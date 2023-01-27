27 Ocak hangi burç? 27 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 11:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 11:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 27 Ocak hangi burç oluyor? 27 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 27 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

27 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

27 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

27 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1919 - Hüseyin Peyda

1924 - Rauf Denktaş

1931 - Gazanfer Özcan

1955 - Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu

1955 - Burhanettin Kocamaz

1964 - Lale Başar

1965 - Attila Sekerlioglu

1965 - Oktay Kaynarca

1969 - Süleyman Atanısev

1997 - Betül Kutlu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1585 - Hendrick Avercamp

1756 - Wolfgang Amadeus Mozart

1814 - Eugène Viollet-le-Duc

1823 - Edouard Lalo

1826 - Mihail Yevgrafoviç Saltıkov-Şçedrin

1832 - Lewis Carroll

1832 - Arthur Hughes

1836 - Leopold von Sacher-Masoch

1888 - George Relph

1898 - Erich Zepler

1903 - John Carew Eccles

1905 - Burhan Atak

1921 - Donna Reed

1926 - Ingrid Thulin

1928 - Marie Daëms

1936 - Samuel C. C. Ting

1942 - Tasuku Honjo,

1944 - Mairead Corrigan

1944 - Nick Mason

1948 - Mikhail Baryshnikov

1948 - Valeri Brainin

1957 - Frank Miller

1970 - Heather Nauert

1992 - Jean Acosta Soares