28 Şubat hangi burç? 28 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 09:48

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 09:48

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





*Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)





Peki, 28 Şubat hangi burç oluyor? 28 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 28 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

28 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1886 - İsmail Hakkı Baltacıoğlu

1892 - Muhsin Ertuğrul

1898 - Zeki Rıza Sporel

1928 - Erol Taş

1928 - Kuzgun Acar

1931 - Gönül Ülkü Özcan

1947 - Deniz Gezmiş

1954 - Ümit Kayıhan

1968 - Sibel Turnagöl

1987 - Yeliz Kuvancı

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1901 - Linus Pauling

1903 - Vincente Minnelli

1933 - Jennifer Kendal

1944 - Sepp Maier

1945 - Bubba Smith

1947 - Tatyana Vasilyeva

1948 - Steven Chu

1948 - Bernadette Peters

1966 - Roman Kosecki

1969 - Robert Sean Leonard

1974 - Alexander Zickler

1980 - Piotr Giza

1980 - Tayshaun Prince

1984 - Karolína Kurková

1985 - Diego

1987 - Antonio Candreva

1994 - Arkadiusz Milik

1996 - Lucas Boyé

1999 - Luka Doncic