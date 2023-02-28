28 Şubat hangi burç? 28 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 28 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
*Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 28 Şubat hangi burç oluyor? 28 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 28 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
28 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Şubat'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
28 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1886 - İsmail Hakkı Baltacıoğlu
1892 - Muhsin Ertuğrul
1898 - Zeki Rıza Sporel
1928 - Erol Taş
1928 - Kuzgun Acar
1931 - Gönül Ülkü Özcan
1947 - Deniz Gezmiş
1954 - Ümit Kayıhan
1968 - Sibel Turnagöl
1987 - Yeliz Kuvancı
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1901 - Linus Pauling
1903 - Vincente Minnelli
1933 - Jennifer Kendal
1944 - Sepp Maier
1945 - Bubba Smith
1947 - Tatyana Vasilyeva
1948 - Steven Chu
1948 - Bernadette Peters
1966 - Roman Kosecki
1969 - Robert Sean Leonard
1974 - Alexander Zickler
1980 - Piotr Giza
1980 - Tayshaun Prince
1984 - Karolína Kurková
1985 - Diego
1987 - Antonio Candreva
1994 - Arkadiusz Milik
1996 - Lucas Boyé
1999 - Luka Doncic
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