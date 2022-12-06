6 Aralık hangi burç? 6 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

06 Aralık 2022 Salı, 13:43

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 6 Aralık hangi burç oluyor? 6 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 6 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 6 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

6 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

6 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1917 - Şadi Çalık

1931 - Zeki Müren

1956 - Güngör Şahinkaya

1961 - Emin Şenyer

1962 - Nuri Okutan

1978 - Hatice

1987 - Onur Kıvrak

1991 - Yasemin Adar

1995 - Reynmen Yusuf Aktaş

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1900 - Agnes Moorehead

1914 - Francine Faure

1916 - Yekaterina Budanova

1916 - Kristján Eldjárn

1917 - Kemal Canbolat

1920 - Dave Brubeck

1929 - Nikolaus Harnoncourt

1929 - Alain Tanner

1933 - Henryk Górecki

1941 - Bruce Nauman

1942 - Peter Handke

1947 - Chelsea Brown

1948 - JoBeth Williams

1950 - Guy Drut

1950 - Joe Hisaişi

1956 - Randy Rhoads

1959 - Satoru Iwata

1963 - Ulrich Thomsen

1967 - Judd Apatow

1969 - Torri Higginson

1969 - Hakan Yılmaz

1971 - Richard Krajicek

1975 - Noel Clarke

1976 - Paola Paggi

1981 - Federico Balzaretti

1988 - Sabrina Ouazani

1988 - Nils Petersen

1989 - Deshauna Barber

1997 - Sabrina Ionescu