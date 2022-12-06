6 Aralık hangi burç? 6 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 6 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 6 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 6 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 6 Aralık hangi burç oluyor? 6 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 6 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 6 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
6 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
6 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1917 - Şadi Çalık
1931 - Zeki Müren
1956 - Güngör Şahinkaya
1961 - Emin Şenyer
1962 - Nuri Okutan
1978 - Hatice
1987 - Onur Kıvrak
1991 - Yasemin Adar
1995 - Reynmen Yusuf Aktaş
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1900 - Agnes Moorehead
1914 - Francine Faure
1916 - Yekaterina Budanova
1916 - Kristján Eldjárn
1917 - Kemal Canbolat
1920 - Dave Brubeck
1929 - Nikolaus Harnoncourt
1929 - Alain Tanner
1933 - Henryk Górecki
1941 - Bruce Nauman
1942 - Peter Handke
1947 - Chelsea Brown
1948 - JoBeth Williams
1950 - Guy Drut
1950 - Joe Hisaişi
1956 - Randy Rhoads
1959 - Satoru Iwata
1963 - Ulrich Thomsen
1967 - Judd Apatow
1969 - Torri Higginson
1969 - Hakan Yılmaz
1971 - Richard Krajicek
1975 - Noel Clarke
1976 - Paola Paggi
1981 - Federico Balzaretti
1988 - Sabrina Ouazani
1988 - Nils Petersen
1989 - Deshauna Barber
1997 - Sabrina Ionescu
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