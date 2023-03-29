29 Mart hangi burç? 29 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 29 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 29 Mart hangi burç oluyor? 29 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 29 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
29 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
29 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.
KOÇ BURCU ÜNLÜLER HANGİLERİDİR?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1883 - Memduh Şevket Esendal
1949 - Kayahan
1953 - Güher Pekinel
1953 - Süher Pekinel
1954 - Ahmed Doğan
1955 - Mehmet Gül
1980 - Mert Turak
1981 - Nihal Yalçın
1983 - Ezgi Mola
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1790 - John Tyler
1921 - Jacqueline Joubert
1929 - Lennart Meri
1937 - Gordon Milne
1943 - John Major
1957 - Christopher Lambert
1967 - Michel Hazanavicius
1972 - Rui Costa
1973 - Marc Overmars
1974 - Miguel Abrigo
1985 - Fernando Amorebieta
1987 - Dimitri Payet
1989 - James Tomkins
1990 - Carlos Peña
1990 - Teemu Pukki
1991 - Fabio Borini
1991 - Irene
1991 - N'Golo Kanté
1993 - Thorgan Ganael Francis Hazard
1994 - Choi Jin-ri
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