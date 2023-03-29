29 Mart hangi burç? 29 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:16

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 09:16

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 29 Mart hangi burç oluyor? 29 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 29 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

29 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

29 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.

KOÇ BURCU ÜNLÜLER HANGİLERİDİR?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1883 - Memduh Şevket Esendal

1949 - Kayahan

1953 - Güher Pekinel

1953 - Süher Pekinel

1954 - Ahmed Doğan

1955 - Mehmet Gül

1980 - Mert Turak

1981 - Nihal Yalçın

1983 - Ezgi Mola

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1790 - John Tyler

1921 - Jacqueline Joubert

1929 - Lennart Meri

1937 - Gordon Milne

1943 - John Major

1957 - Christopher Lambert

1967 - Michel Hazanavicius

1972 - Rui Costa

1973 - Marc Overmars

1974 - Miguel Abrigo

1985 - Fernando Amorebieta

1987 - Dimitri Payet

1989 - James Tomkins

1990 - Carlos Peña

1990 - Teemu Pukki

1991 - Fabio Borini

1991 - Irene

1991 - N'Golo Kanté

1993 - Thorgan Ganael Francis Hazard

1994 - Choi Jin-ri