Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
3 Ağustos hangi burç? 3 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 3 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 3 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 3 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 3 Ağustos hangi burç oluyor? 3 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 3 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 3 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
3 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
3 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
3 AĞUSTOS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1926 - Necdet Tosun
1946 - Cahit Berkay
1950 - Nejat Yavaşoğulları
1962 - Ahmet Çakar
1964 - Yasemin Yalçın
1972 - Uğur Arslan
1977 - Deniz Akkaya
1982 - Ayşenur Taşbakan
1994 - Erdoğan Adili
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1903 - Habib Burgiba
1926 - Tony Bennett
1964 - Abhisit Vejjajiva
1981 - Pablo Ibáñez
1988 - Sven Ulreich
1995 - Pierre Lavenant
1996 - Kevin Álvarez
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