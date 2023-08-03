3 Ağustos hangi burç? 3 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 03.08.2023 - 09:35

Güncelleme: 03.08.2023 - 09:35

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 3 Ağustos hangi burç oluyor? 3 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 3 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 3 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

3 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

3 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

3 AĞUSTOS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1926 - Necdet Tosun

1946 - Cahit Berkay

1950 - Nejat Yavaşoğulları

1962 - Ahmet Çakar

1964 - Yasemin Yalçın

1972 - Uğur Arslan

1977 - Deniz Akkaya

1982 - Ayşenur Taşbakan

1994 - Erdoğan Adili

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1903 - Habib Burgiba

1926 - Tony Bennett

1964 - Abhisit Vejjajiva

1981 - Pablo Ibáñez

1988 - Sven Ulreich

1995 - Pierre Lavenant

1996 - Kevin Álvarez