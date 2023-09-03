3 Eylül hangi burç? 3 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 03.09.2023 - 09:32

Güncelleme: 03.09.2023 - 09:32

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 3 Eylül hangi burç oluyor? 3 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 3 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 3 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?



3 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

3 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

3 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1940 - Bülent Tanör



1945 - Ferdi Akarnur



1952 - Şehrazat



1965 - Nail Kırmızıgül



1975 - Ali Mahir Başarır

1979 - Başak Şengül

1987 - İsmail Balaban

1990 - Furkan Özça



1999 - Erkam Develi







Bugün doğan yabancı ünlüler:

1034 - Go-Sanjo

1643 - Lorenzo Bellini

1695 - Pietro Locatelli

1743 - Joseph Gottfried Mikan

1779 - Pierre Amédée Jaubert

1781 - Eugène de Beauharnais

1814 - James Joseph Sylvester

1850 - Friedrich Delitzsch

1856 - Louis Henry Sullivan

1858 - Francis Leavenworth

1859 - Jean Jaures

1861 - Elin Danielson-Gambogi

1863 - Hans Aanrud

1864 - Séraphine Louis

1866 - J. M. E. McTaggart

1869 - Fritz Pregl

1874 - Carl Størmer

1875 - Ferdinand Porsche

1889 - Isak Samokovlija

1897 - Sally Benson

1899 - Frank Macfarlane Burnet

1900 - Urho Kekkonen

1905 - Carl David Anderson

1910 - Kitty Carlisle

1918 - Helen Wagner

1921 - Harry Landers

1922 - Alexander Kazhdan

1923 - Herbert Binkert

1923 - Mort Walker

1925 - Anne Wallach

1926 - Alison Lurie

1931 - Albert DeSalvo

1932 - Eileen Brennan

1934 - Freddie King

1938 - Caryl Churchill

1940 - Pauline Collins

1940 - Eduardo Galeano

1941 - Sergei Dovlatov

1943 - Valerie Perrine

1944 - Tim Donnelly

1947 - Gérard Houllier

1949 - José Pekerman

1953 - Jean-Pierre Jeunet

1955 - Edson Gomes

1963 - Mübarek Ganim

1964 - Cüneyd Cemşid

1965 - Charlie Sheen

1969 - Marianna Komlos

1970 - Gareth Southgate

1971 - Kiran Desai

1971 - Paolo Montero

1973 - Jennifer Paige

1973 - Piotr Markiewicz

1974 - Clare Kramer

1976 - Ashley Jones

1976 - Ivan Vicelich

1977 - Olof Mellberg

1978 - Terje Bakken

1979 - Júlio César

1980 - Palina Smolava

1982 - Sarah Burke

1984 - David Fiegen

1984 - Garrett Hedlund

1984 - T. J. Perkins

1985 - Scott Carson

1985 - Tatiana Kotova

1986 - Shaun White

1987 - Modibo Maïga

1988 - Jérôme Boateng

1991 - Thomas Delaney

1993 - Andrea Tovar

1993 - Dominic Thiem

1995 - Niklas Süle

1996 - Joy

1996 - Yoane Wissa

1997 - Sulayman Bojang

1997 - Christopher Udeh

2000 - Brandon Williams