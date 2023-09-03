Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
3 Eylül hangi burç? 3 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 3 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 3 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 3 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 3 Eylül hangi burç oluyor? 3 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 3 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 3 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
3 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
3 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
3 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1940 - Bülent Tanör
1945 - Ferdi Akarnur
1952 - Şehrazat
1965 - Nail Kırmızıgül
1975 - Ali Mahir Başarır
1979 - Başak Şengül
1987 - İsmail Balaban
1990 - Furkan Özça
1999 - Erkam Develi
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1034 - Go-Sanjo
1643 - Lorenzo Bellini
1695 - Pietro Locatelli
1743 - Joseph Gottfried Mikan
1779 - Pierre Amédée Jaubert
1781 - Eugène de Beauharnais
1814 - James Joseph Sylvester
1850 - Friedrich Delitzsch
1856 - Louis Henry Sullivan
1858 - Francis Leavenworth
1859 - Jean Jaures
1861 - Elin Danielson-Gambogi
1863 - Hans Aanrud
1864 - Séraphine Louis
1866 - J. M. E. McTaggart
1869 - Fritz Pregl
1874 - Carl Størmer
1875 - Ferdinand Porsche
1889 - Isak Samokovlija
1897 - Sally Benson
1899 - Frank Macfarlane Burnet
1900 - Urho Kekkonen
1905 - Carl David Anderson
1910 - Kitty Carlisle
1918 - Helen Wagner
1921 - Harry Landers
1922 - Alexander Kazhdan
1923 - Herbert Binkert
1923 - Mort Walker
1925 - Anne Wallach
1926 - Alison Lurie
1931 - Albert DeSalvo
1932 - Eileen Brennan
1934 - Freddie King
1938 - Caryl Churchill
1940 - Pauline Collins
1940 - Eduardo Galeano
1941 - Sergei Dovlatov
1943 - Valerie Perrine
1944 - Tim Donnelly
1947 - Gérard Houllier
1949 - José Pekerman
1953 - Jean-Pierre Jeunet
1955 - Edson Gomes
1963 - Mübarek Ganim
1964 - Cüneyd Cemşid
1965 - Charlie Sheen
1969 - Marianna Komlos
1970 - Gareth Southgate
1971 - Kiran Desai
1971 - Paolo Montero
1973 - Jennifer Paige
1973 - Piotr Markiewicz
1974 - Clare Kramer
1976 - Ashley Jones
1976 - Ivan Vicelich
1977 - Olof Mellberg
1978 - Terje Bakken
1979 - Júlio César
1980 - Palina Smolava
1982 - Sarah Burke
1984 - David Fiegen
1984 - Garrett Hedlund
1984 - T. J. Perkins
1985 - Scott Carson
1985 - Tatiana Kotova
1986 - Shaun White
1987 - Modibo Maïga
1988 - Jérôme Boateng
1991 - Thomas Delaney
1993 - Andrea Tovar
1993 - Dominic Thiem
1995 - Niklas Süle
1996 - Joy
1996 - Yoane Wissa
1997 - Sulayman Bojang
1997 - Christopher Udeh
2000 - Brandon Williams
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