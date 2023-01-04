3 Ocak hangi burç? 3 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 09:43

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 3 Ocak hangi burç oluyor? 3 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 3 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 3 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

3 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

3 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

3 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1937 - Oytun Şanal

1943 - Selda Alkor

1944 - Mehmet Türker

1946 - Melih Gülgen

1980 - Necati Ateş

1980 - Yusuf Demirkol

1983 - Enis Arıkan

1984 - Billy Mehmet

1991 - Özgür Çek

1994 - Melek Yusufoğlu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1777 - Elisa Bonaparte

1860 - Kato Takaaki

1892 - J. R. R. Tolkien

1907 - Ray Milland

1951 - Carlos Barisio

1953 - Peter Taylor

1969 - Michael Schumacher

1977 - Lee Bowyer

1995 - Kim Ji-soo

1995 - Kim Seolhyun

2003 - Greta Thunberg