3 Ocak hangi burç? 3 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 3 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 3 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 3 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 3 Ocak hangi burç oluyor? 3 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 3 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 3 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
3 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
3 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
3 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1937 - Oytun Şanal
1943 - Selda Alkor
1944 - Mehmet Türker
1946 - Melih Gülgen
1980 - Necati Ateş
1980 - Yusuf Demirkol
1983 - Enis Arıkan
1984 - Billy Mehmet
1991 - Özgür Çek
1994 - Melek Yusufoğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1777 - Elisa Bonaparte
1860 - Kato Takaaki
1892 - J. R. R. Tolkien
1907 - Ray Milland
1951 - Carlos Barisio
1953 - Peter Taylor
1969 - Michael Schumacher
1977 - Lee Bowyer
1995 - Kim Ji-soo
1995 - Kim Seolhyun
2003 - Greta Thunberg
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu!
- TikTok fenomeni Nusret ile tanıştığına pişman oldu
- 'Külliye'den birilerinin geldiğini' söylemiş
- Bahçeli sustu, 'kahraman'ı Kürşat Yılmaz konuştu
- Cinayette yeni gelişme
- 'Çok şey biliyoruz...'
- Bahçeli adını bile anmadı
- 11 milyon Avro alan AKP’li vekil
- Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı!
- Erdoğan’ın seçim planı