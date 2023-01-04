4 Ocak hangi burç? 4 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 4 Ocak hangi burç oluyor? 4 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 4 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 4 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

4 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

4 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

4 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1851 - Bedrifelek Kadınefendi

1861 - Mehmet Vahideddin

1873 - Avram Galanti Bodrumlu

1900 - Nazlı Ecevit

1929 - Özcan Başkan

1931 - Coşkun Özarı

1956 - Nur Yoldaş

1971 - Tayfun Güneyer

1980 - Öner Erkan

1984 - İbrahim Akın

1985 - Gökhan Gönül

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1747 - Dominique Vivant Denon

1797 - Wilhelm Beer

1864 - George Albert Smith

1894 - Evariste Lévi-Provençal

1916 - Slim Gaillard

1941 - George Pan Cosmatos

1987 - Marissa Coleman