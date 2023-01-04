4 Ocak hangi burç? 4 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 4 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 4 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 4 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 4 Ocak hangi burç oluyor? 4 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 4 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 4 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
4 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
4 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
4 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1851 - Bedrifelek Kadınefendi
1861 - Mehmet Vahideddin
1873 - Avram Galanti Bodrumlu
1900 - Nazlı Ecevit
1929 - Özcan Başkan
1931 - Coşkun Özarı
1956 - Nur Yoldaş
1971 - Tayfun Güneyer
1980 - Öner Erkan
1984 - İbrahim Akın
1985 - Gökhan Gönül
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1747 - Dominique Vivant Denon
1797 - Wilhelm Beer
1864 - George Albert Smith
1894 - Evariste Lévi-Provençal
1916 - Slim Gaillard
1941 - George Pan Cosmatos
1987 - Marissa Coleman
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu!
- TikTok fenomeni Nusret ile tanıştığına pişman oldu
- 'Külliye'den birilerinin geldiğini' söylemiş
- Bahçeli sustu, 'kahraman'ı Kürşat Yılmaz konuştu
- Cinayette yeni gelişme
- 'Çok şey biliyoruz...'
- Bahçeli adını bile anmadı
- 11 milyon Avro alan AKP’li vekil
- Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı!
- Erdoğan’ın seçim planı