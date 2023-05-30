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30 Mayıs hangi burç? 30 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 30 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 30 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 30 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 09:20
30 Mayıs hangi burç? 30 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 30 Mayıs hangi burç oluyor? 30 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 30 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 30 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

30 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

30 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.

30 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1928 - Kadriye Latifova

1931 - Rüçhan Çamay

1978 - Yeliz Şar

1979 - Berksan

1980 - Halis Özkahya

1990 - Mustafa Akbaş

1991 - Tolga Sarıtaş

1994 - Nazım Sangaré

1997 - Fatma Zehra Köse

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1845 - I. Amadeo

1896 - Howard Hawks

1912 - Hugh Griffith

1919 - René Barrientos

1934 - Aleksey Leonov

1959 - Phil Brown

1974 - Big L

1979 - Fabian Ernst

1980 - Steven Gerrard

1992 - Harrison Barnes

1996 - Aleksandr Golovin


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