Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
30 Mayıs hangi burç? 30 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 30 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 30 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 30 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 30 Mayıs hangi burç oluyor? 30 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 30 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 30 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
30 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
30 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.
30 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1928 - Kadriye Latifova
1931 - Rüçhan Çamay
1978 - Yeliz Şar
1979 - Berksan
1980 - Halis Özkahya
1990 - Mustafa Akbaş
1991 - Tolga Sarıtaş
1994 - Nazım Sangaré
1997 - Fatma Zehra Köse
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1845 - I. Amadeo
1896 - Howard Hawks
1912 - Hugh Griffith
1919 - René Barrientos
1934 - Aleksey Leonov
1959 - Phil Brown
1974 - Big L
1979 - Fabian Ernst
1980 - Steven Gerrard
1992 - Harrison Barnes
1996 - Aleksandr Golovin
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