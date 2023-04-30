Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
30 Nisan hangi burç? 30 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 30 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 30 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 30 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 30 Nisan hangi burç oluyor? 30 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 30 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 30 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
30 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
30 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.
30 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1949 - Selim İleri
1976 - Ankaralı Namık
1981 - Rasim Ozan Kütahyalı
1993 - Amine Gülşe
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1926 - Cloris Leachman
1954 - Jane Campion
1982 - Lloyd Banks
1986 - Dianna Agron
1992 - Pawel Wszolek
1998 - Olivia DeJonge
2002 - Teden Mengi
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