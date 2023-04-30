30 Nisan hangi burç? 30 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 30.04.2023 - 10:15

Güncelleme: 30.04.2023 - 10:15

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)













* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)













* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)













* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 30 Nisan hangi burç oluyor? 30 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 30 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 30 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

30 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

30 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.

30 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1949 - Selim İleri

1976 - Ankaralı Namık

1981 - Rasim Ozan Kütahyalı

1993 - Amine Gülşe

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1926 - Cloris Leachman

1954 - Jane Campion

1982 - Lloyd Banks

1986 - Dianna Agron

1992 - Pawel Wszolek

1998 - Olivia DeJonge

2002 - Teden Mengi















