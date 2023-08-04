4 Ağustos hangi burç? 4 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 04.08.2023 - 09:24

Güncelleme: 04.08.2023 - 09:24

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 4 Ağustos hangi burç oluyor? 4 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 4 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 4 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

4 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

4 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

4 AĞUSTOS’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1927 - Turgut Uyar

1941 - Zeki Ökten

1944 - Orhan Gencebay

1982 - Öykü Gürman

1990 - Hikmet Balioğlu

1994 - Almila Ada

1996 - Muhammed Enes Yılmaz

1998 - Aytaç Şaşmaz

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1834 - John Venn

1859 - Knut Hamsun

1928 - Gerard Damiano

1935 - Carol Arthur

1942 - Don S. Davis

1943 - Vicente Alberto Álvarez Areces

1952 - Moya Brennan

1953 - Hiroyuki Usui

1954 - Anatoliy Kinah

1955 - Billy Bob Thornton

1957 - John Wark

1958 - Mary Decker

1961 - Barack Obama

1965 - Dennis Lehane

1965 - Fredrik Reinfeldt

1965 - Michael Skibbe

1968 - Daniel Dae Kim

1969 - Max Cavalera

1970 - John August

1970 - Ron Lester

1971 - Jeff Gordon

1973 - Marcos

1974 - Kily González

1975 - Andy Hallett

1975 - Nikos Liberopulos

1977 - Luís Boa Morte

1981 - Marques Houston

1981 - Meghan

1983 - David Cerrajería

1983 - Greta Gerwig

1984 - Alexis Ruano Delgado

1985 - Robbie Findley

1985 - Mark Milligan

1987 - Marreese Speights

1987 - Jang Keun-suk

1987 - Antonio Valencia

1988 - Tom Parker

1989 - Jessica Mauboy

1991 - Izet Hajrovic

1992 - Cole Sprouse

1992 - Dylan Sprouse

1995 - Andreas Vindheim