Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
4 Ağustos hangi burç? 4 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 4 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 4 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 4 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 4 Ağustos hangi burç oluyor? 4 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 4 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 4 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
4 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
4 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
4 AĞUSTOS’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1927 - Turgut Uyar
1941 - Zeki Ökten
1944 - Orhan Gencebay
1982 - Öykü Gürman
1990 - Hikmet Balioğlu
1994 - Almila Ada
1996 - Muhammed Enes Yılmaz
1998 - Aytaç Şaşmaz
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1834 - John Venn
1859 - Knut Hamsun
1928 - Gerard Damiano
1935 - Carol Arthur
1942 - Don S. Davis
1943 - Vicente Alberto Álvarez Areces
1952 - Moya Brennan
1953 - Hiroyuki Usui
1954 - Anatoliy Kinah
1955 - Billy Bob Thornton
1957 - John Wark
1958 - Mary Decker
1961 - Barack Obama
1965 - Dennis Lehane
1965 - Fredrik Reinfeldt
1965 - Michael Skibbe
1968 - Daniel Dae Kim
1969 - Max Cavalera
1970 - John August
1970 - Ron Lester
1971 - Jeff Gordon
1973 - Marcos
1974 - Kily González
1975 - Andy Hallett
1975 - Nikos Liberopulos
1977 - Luís Boa Morte
1981 - Marques Houston
1981 - Meghan
1983 - David Cerrajería
1983 - Greta Gerwig
1984 - Alexis Ruano Delgado
1985 - Robbie Findley
1985 - Mark Milligan
1987 - Marreese Speights
1987 - Jang Keun-suk
1987 - Antonio Valencia
1988 - Tom Parker
1989 - Jessica Mauboy
1991 - Izet Hajrovic
1992 - Cole Sprouse
1992 - Dylan Sprouse
1995 - Andreas Vindheim
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