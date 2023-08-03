Günlük Burç Yorumları: 4 Ağustos Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Ağustos 2023 - 17:31

Güncelleme: 03 Ağustos 2023 - 17:31

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

Bugün maddi anlamda yeni kararlar alma mecburiyetinde hissedebilirsiniz sevgili kovalar. Kafanız bu kadar bulanıkken biraz dikkatli olmalısınız. Radikal kararlar almadan önce olayları tarafsız bir gözle görebildiğinizden emin olun.