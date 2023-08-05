Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
5 Ağustos hangi burç? 5 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 5 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 5 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 5 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 5 Ağustos hangi burç oluyor? 5 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 5 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 5 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
5 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
5 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
5 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1931 - Ülker Köksal
1937 - Akın Çakmakçı
1938 - Serol Teber
1939 - Aysel Tanju
1944 - Selçuk Alagöz
1947 - Osman Durmuş
1948 - Cemil İpekçi
1964 - Zerrin Tekindor
1973 - Bora Öztoprak
1977 - Beyza Durmaz
1987 - Seniha Gözetlik
1987 - Mehmet Sedef
1999 - Meltem Yıldızhan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1850 - Guy de Maupassant
1860 - Louis Wain
1862 - Joseph Merrick
1877 - Tom Thomson
1890 - Naum Gabo
1889 - Conrad Aiken
1901 - Claude Autant-Lara
1906 - John Huston
1907 - Eugène Guillevic
1908 - Harold Holt
1928 - Johann Baptist Metz
1930 - Neil Armstrong
1936 - John Saxon
1939 - Bob Clark
1948 - Ray Clemence
1952 - Tamás Faragó
1959 - Pat Smear
1961 - Janet McTeer
1962 - Patrick Ewing
1964 - Adam Yauch
1966 - James Gunn
1966 - Suzan Seçkiner
1974 - Alvin Ceccoli
1974 - Kajol Devgan
1975 - Eicca Toppinen
1975 - Maria Kraakman
1985 - Shin So-yul
1988 - Federica Pellegrini
1989 - Ryan Bertrand
1991 - Esteban Gutiérrez
1991 - Andreas Weimann
1994 - Martín Rodríguez
1995 - Pierre Højbjerg
1996 - Takakeisho Mitsunobu
1997 - Olivia Holt
1998 - Mimi Keene
2001 - Anthony Edwards
2004 - Gavi
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