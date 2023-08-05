5 Ağustos hangi burç? 5 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 05.08.2023 - 09:20

Güncelleme: 05.08.2023 - 09:20

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 5 Ağustos hangi burç oluyor? 5 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 5 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 5 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

5 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

5 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

5 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1931 - Ülker Köksal

1937 - Akın Çakmakçı

1938 - Serol Teber

1939 - Aysel Tanju

1944 - Selçuk Alagöz

1947 - Osman Durmuş

1948 - Cemil İpekçi

1964 - Zerrin Tekindor

1973 - Bora Öztoprak

1977 - Beyza Durmaz

1987 - Seniha Gözetlik

1987 - Mehmet Sedef

1999 - Meltem Yıldızhan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1850 - Guy de Maupassant

1860 - Louis Wain

1862 - Joseph Merrick

1877 - Tom Thomson

1890 - Naum Gabo

1889 - Conrad Aiken

1901 - Claude Autant-Lara

1906 - John Huston

1907 - Eugène Guillevic

1908 - Harold Holt

1928 - Johann Baptist Metz

1930 - Neil Armstrong

1936 - John Saxon

1939 - Bob Clark

1948 - Ray Clemence

1952 - Tamás Faragó

1959 - Pat Smear

1961 - Janet McTeer

1962 - Patrick Ewing

1964 - Adam Yauch

1966 - James Gunn

1966 - Suzan Seçkiner

1974 - Alvin Ceccoli

1974 - Kajol Devgan

1975 - Eicca Toppinen

1975 - Maria Kraakman

1985 - Shin So-yul

1988 - Federica Pellegrini

1989 - Ryan Bertrand

1991 - Esteban Gutiérrez

1991 - Andreas Weimann

1994 - Martín Rodríguez

1995 - Pierre Højbjerg

1996 - Takakeisho Mitsunobu

1997 - Olivia Holt

1998 - Mimi Keene

2001 - Anthony Edwards

2004 - Gavi