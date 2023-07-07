7 Temmuz hangi burç? 7 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 07.07.2023 - 09:56

Güncelleme: 07.07.2023 - 09:56

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 7 Temmuz hangi burç oluyor? 7 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 7 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 7 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

7 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

7 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

7 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1931 - Talât Sait Halman

1944 - Feri Cansel

1952 - Nevzat Tarhan

1962 - Sırrı Süreyya Önder

1962 - Ali Teoman

1969 - Ali İhsan Yavuz

1969 - Metin Feyzioğlu

1976 - Ercüment Olgundeniz

1978 - Yasemin Kozanoğlu

1979 - Zahide Yetiş

1980 - Serdar Kulbilge

1987 - Volkan Şen

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1843 - Camillo Golgi

1887 - Marc Chagall

1899 - George Cukor

1901 - Vittorio De Sica

1907 - Robert A. Heinlein

1936 - Lisa Seagram

1940 - Ringo Starr

1941 - Jim Rodford

1944 - Jürgen Grabowski

1945 - Adele Goldberg

1968 - Jorja Fox

1978 - Chris Andersen

1986 - Sevyn Streeter

1993 - Capital Steez

1994 - Mattheus Oliveira

1999 - Moussa Diaby