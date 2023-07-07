Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
7 Temmuz hangi burç? 7 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 7 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 7 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 7 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 7 Temmuz hangi burç oluyor? 7 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 7 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 7 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
7 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
7 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
7 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1931 - Talât Sait Halman
1944 - Feri Cansel
1952 - Nevzat Tarhan
1962 - Sırrı Süreyya Önder
1962 - Ali Teoman
1969 - Ali İhsan Yavuz
1969 - Metin Feyzioğlu
1976 - Ercüment Olgundeniz
1978 - Yasemin Kozanoğlu
1979 - Zahide Yetiş
1980 - Serdar Kulbilge
1987 - Volkan Şen
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1843 - Camillo Golgi
1887 - Marc Chagall
1899 - George Cukor
1901 - Vittorio De Sica
1907 - Robert A. Heinlein
1936 - Lisa Seagram
1940 - Ringo Starr
1941 - Jim Rodford
1944 - Jürgen Grabowski
1945 - Adele Goldberg
1968 - Jorja Fox
1978 - Chris Andersen
1986 - Sevyn Streeter
1993 - Capital Steez
1994 - Mattheus Oliveira
1999 - Moussa Diaby
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