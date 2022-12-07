7 Aralık hangi burç? 7 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 12:40

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 7 Aralık hangi burç oluyor? 7 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 7 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 7 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

7 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

7 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

7 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

903 - Abdurrahman es-Sufî

1875 - Hüseyin Cahit Yalçın

1919 - Ceyhun Atuf Kansu

1933 - Şevket Kazan

1938 - Oben Güney

1942 - Yavuz Özışık

1945 - Güzin Özyağcılar

1962 - Kürşat Alnıaçık

1968 - Esra Dermancıoğlu

1973 - İbrahim Kutluay

1981 - Tuba Ünsal

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1595 - Injo

1598 - Gian Lorenzo Bernini

1863 - Pietro Mascagni

1915 - Eli Wallach

1920 - Tatamkhulu Afrika

1932 - Ellen Burstyn

1948 - Tom Waits

1960 - Abdellatif Kechiche

1973 - Damien Rice

1977 - Dominic Howard

1978 - Shiri Appleby

1980 - John George Terry

1984 - Robert Kubica

1987 - Aaron Carter

1988 - Emily Browning

1989 - Nicholas Hoult

1990 - Urszula Radwanska

1994 - Yuzuru Hanyu



















