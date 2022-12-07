7 Aralık hangi burç? 7 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 7 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 7 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 7 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 7 Aralık hangi burç oluyor? 7 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 7 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 7 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
7 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
7 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
7 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
903 - Abdurrahman es-Sufî
1875 - Hüseyin Cahit Yalçın
1919 - Ceyhun Atuf Kansu
1933 - Şevket Kazan
1938 - Oben Güney
1942 - Yavuz Özışık
1945 - Güzin Özyağcılar
1962 - Kürşat Alnıaçık
1968 - Esra Dermancıoğlu
1973 - İbrahim Kutluay
1981 - Tuba Ünsal
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1595 - Injo
1598 - Gian Lorenzo Bernini
1863 - Pietro Mascagni
1915 - Eli Wallach
1920 - Tatamkhulu Afrika
1932 - Ellen Burstyn
1948 - Tom Waits
1960 - Abdellatif Kechiche
1973 - Damien Rice
1977 - Dominic Howard
1978 - Shiri Appleby
1980 - John George Terry
1984 - Robert Kubica
1987 - Aaron Carter
1988 - Emily Browning
1989 - Nicholas Hoult
1990 - Urszula Radwanska
1994 - Yuzuru Hanyu
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