Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
8 Mayıs hangi burç? 8 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 8 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 8 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 8 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 8 Mayıs hangi burç oluyor? 8 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 8 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 8 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
8 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
8 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
8 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1911 - Rıfat Ilgaz
1911 - Sabri Ülgener
1937 - Ahmet Özacar
1941 - Ayşegül Yüksel
1955 - Haşmet Babaoğlu
1964 - Metin Tekin
1981 - Erdem Yener
1981 - Kaan Urgancıoğlu
1986 - Pemra Özgen
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1884 - Harry S. Truman
1899 - Friedrich August von Hayek
1957 - Marie Myriam
1958 - Marita Marschall
1966 - Cláudio Taffarel
1970 - Luis Enrique
1975 - Enrique Iglesias
1976 - Martha Wainwright
1978 - Lucio
1981 - Andrea Barzagli
1981 - Björn Dixgård
1991 - Deyverson
1991 - Luigi Sepe
1993 - Olarenwaju Kayode
1996 - 6ix9ine
1997 - Mizuki Ichimaru
1997 - Yuya Nakasaka
2000 - Sandro Tonali
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Nevşin Mengü'den 'Konya' uyarısı
- İmamoğlu'na yönelik saldırıya sanatçılardan tepki!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'sağduyu' çağrısı
- Soylu saldırganları değil, İmamoğlu'nu hedef aldı
- İmamoğlu’na Erzurum’da provokasyon
- AKP'li Öz'den tepki çeken paylaşım
- İmamoğlu'ndan emniyet müdürüne zor sorular
- Akar hakkında konuşmamız lazım
- 'Türk spor tarihinin kara lekesidir'
- İmamoğlu'na Erzurum'da engel