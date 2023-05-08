8 Mayıs hangi burç? 8 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:27

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:27

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 8 Mayıs hangi burç oluyor? 8 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 8 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 8 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

8 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

8 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

8 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1911 - Rıfat Ilgaz

1911 - Sabri Ülgener

1937 - Ahmet Özacar

1941 - Ayşegül Yüksel

1955 - Haşmet Babaoğlu

1964 - Metin Tekin

1981 - Erdem Yener

1981 - Kaan Urgancıoğlu

1986 - Pemra Özgen

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1884 - Harry S. Truman

1899 - Friedrich August von Hayek

1957 - Marie Myriam

1958 - Marita Marschall

1966 - Cláudio Taffarel

1970 - Luis Enrique

1975 - Enrique Iglesias

1976 - Martha Wainwright

1978 - Lucio

1981 - Andrea Barzagli

1981 - Björn Dixgård

1991 - Deyverson

1991 - Luigi Sepe

1993 - Olarenwaju Kayode

1996 - 6ix9ine

1997 - Mizuki Ichimaru

1997 - Yuya Nakasaka

2000 - Sandro Tonali