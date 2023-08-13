Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ağustos Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün sevgili akrepler. Hayatınızda bir sadeleşme sürecinden geçiyorsunuz. Bu sadeleşme aslında size iyi geliyor fakat alışkanlıklarınızı bırakmakta zorlanıyorsunuz. İnatçı yönünüz bugün ağır basabilir ama bu durum sadece sizi yıpratır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında şoke eden iddia!
- Halil Konakcı için harekete geçildi!
- Naci Görür, olası İstanbul depremi için tarih verdi!
- Konakcı'nın arkasında Erbaş varmış!
- Tarkan ve Filenin Sultanları'ndan sürpriz klip
- Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi
- İYİ Partili vekil demediğini bırakmadı
- '55 yıldır ilk kez böyle'
- Gericiliğe karşı siyasi partiler ne yapıyor?
- Tepeden inme isimlere tepki