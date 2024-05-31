Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Mayıs 2024 - 16:52

Güncelleme: 31 Mayıs 2024 - 16:52

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Olayları kişisel algılıyor olmanız daha fazla öfkelenmenize sebep oluyor. Duygularınızla hareket etmeyin, konuları büyütmemeniz gereken bir gün.



