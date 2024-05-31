Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Cumartesi İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Sevgili ikizler, bugün fikirsel olarak uyumlu olabileceğiniz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Yeni tanışmalar gündemde olabilir. Kendinizi samimi bir şekilde ortaya koyun. Bugün geleceğiniz için önemli kararlar alabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hepsi imam hatipli
- Katili en yakın arkadaşı çıktı!
- 'Biz hazırız'
- Z kuşağının yarısı çifte hayat sürdürüyor
- Cevabı CHP'li Tanrıkulu'ndan geldi
- Azra Kohen'in kitapları listeden çıkarıldı
- Pensilvanya'daki çiftlikte sessizlik
- Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek yaşamını yitirdi
- 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'
- Komisyona gelen 'bilgi' kameralara yansıdı