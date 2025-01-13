Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrep, mücadele ile geçen günlerin bugünlerde boşuna kürek çektiğin algısına kapılmana sebep olabilir. Biraz daha sabretmek yerine bir şeyleri olduğu gibi kabul etme moduna geçmen gerekiyor. Aksi takdirde sağlığından olacaksın.
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