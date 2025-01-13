Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Ocak 2025 - 16:28

Güncelleme: 13 Ocak 2025 - 16:28

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrep, mücadele ile geçen günlerin bugünlerde boşuna kürek çektiğin algısına kapılmana sebep olabilir. Biraz daha sabretmek yerine bir şeyleri olduğu gibi kabul etme moduna geçmen gerekiyor. Aksi takdirde sağlığından olacaksın.