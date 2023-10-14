Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ekim Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün. İlişkilerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak isteyeceksiniz. Şifa çalışmaları, meditasyon, manevi çalışmalar iyi gelecektir. Sağlık sorunlarınızın sebeplerine odaklanın. Hem duygusal hem fiziksel anlamda kendinizi şifalandırabileceğiniz bir gün.
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