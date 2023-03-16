Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Yeni fikirlerin ve yeni anlaşmaların gündeme geleceği bir gün. İnsanlarla ortak paydada buluşmak ve duygusal anlamda derinleşmek için kendinize sınır koymayın. Sorumluluklarınız giderek artıyor fakat korkularınız yenerseniz daha sağlıklı ilerleyeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum
- Yurttaş Soylu'nun talimatını anlattı
- 'Milliyetçi kanat' rahatsız iddiası
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Erdoğan'ın stratejisi belli oldu
- Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Gülefer Yazıcıoğlu Destici'yi böyle kovmuş
- Canlı yayında son seçim anketi: Dikkat çekici ayrıntı