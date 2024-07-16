Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Temmuz Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün ticari ilişkiler ve yeni ortaklıklar, başlangıçlar için uygun bir gün sevgili akrepler. Yeni seyahat planları yapabilir, yeni maceralar, yeni bir bakış açısı kazandıracak ilişkilere kapı aralayabilirsiniz. Ufkunuzun genişleyeceği bir gün.
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