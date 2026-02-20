Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu

Günlük düzeninde hızlanma ve yoğunluk söz konusu olabilir. İş ortamında rekabet artabilir. Bedensel enerjin yüksek ancak stres kaynaklı gerginliklere dikkat etmelisin. Spor ya da fiziksel hareket sana iyi gelir.