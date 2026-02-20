Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

20.02.2026 16:14:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu

Günlük düzeninde hızlanma ve yoğunluk söz konusu olabilir. İş ortamında rekabet artabilir. Bedensel enerjin yüksek ancak stres kaynaklı gerginliklere dikkat etmelisin. Spor ya da fiziksel hareket sana iyi gelir.