Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Yay burcu ve yükselen Yay burcu
Aşk hayatında spontane gelişmeler yaşanabilir. Risk alma isteğin artabilir ve ani bir karar verebilirsin. Yaratıcı projelerde cesur adımlar atmak mümkün. Heyecan ile sabırsızlık arasındaki çizgiyi iyi ayarlamalısın.
