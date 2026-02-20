Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

20.02.2026 16:14:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Yay burcu ve yükselen Yay burcu

Aşk hayatında spontane gelişmeler yaşanabilir. Risk alma isteğin artabilir ve ani bir karar verebilirsin. Yaratıcı projelerde cesur adımlar atmak mümkün. Heyecan ile sabırsızlık arasındaki çizgiyi iyi ayarlamalısın.