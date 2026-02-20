Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

20.02.2026 16:13:00
Astrolog Bilge Aslı
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

İlişkilerde karşı tarafın tavrı seni harekete geçirebilir. Daha net sınırlar koymak isteyebilirsin. Pasif kalmak yerine açık iletişim kurman önemli. Ancak tartışma enerjisini yapıcıya dönüştürmeye çalışmalısın.