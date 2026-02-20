Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

İlişkilerde karşı tarafın tavrı seni harekete geçirebilir. Daha net sınırlar koymak isteyebilirsin. Pasif kalmak yerine açık iletişim kurman önemli. Ancak tartışma enerjisini yapıcıya dönüştürmeye çalışmalısın.