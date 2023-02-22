Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün sağlık konularında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Kendinizle alakalı yeni kararlar almalısınız. Sağlıklı bir beslenme düzenine geçmeli ve bedeninize iyi bakmalısınız. Finansal konularda ve yatırımlarınızla alakalı kararlarınızı bugün vermeyin.