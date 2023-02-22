Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konularında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Kendinizle alakalı yeni kararlar almalısınız. Sağlıklı bir beslenme düzenine geçmeli ve bedeninize iyi bakmalısınız. Finansal konularda ve yatırımlarınızla alakalı kararlarınızı bugün vermeyin.
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