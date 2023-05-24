Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Son zamanlarda aşırı hırslı ve vazgeçmeyen tavrınız ruhsal anlamda size zarar vermeye başlamış olabilir. Daha iyi bir yaşam için öncelikle daha sakin ve gerçekçi olmalısınız. Farklı bir yol deneyin. Hırslı değil kararlı olun.
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