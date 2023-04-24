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Günlük Burç Yorumları: 25 Nisan Salı Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 25 Nisan Salı Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 24 Nisan 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu: 

Bugün eğitim, uzak seyahatler, hukuki konular veya ticari konular gündemde olabilir sevgili akrepler. Yeni anlaşmalar, önemli görüşmeler için uygun bir gün. Ekonomik konularla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin.



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