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Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Haziran 2023 - 17:30

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu: 

Herkesin iyiliğini düşünen tavırlarınız maalesef çok da kıymet görmüyor.  Mesafenizi korumanız ve kendinize odaklanmanız gereken zamanlardasınız. Beklentilerinizin karşılanması şu an için pek mümkün değil. Biraz akışına bırakın.



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