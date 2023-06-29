Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Bugün ay tutulmasının da enerjisiyle size zarar veren konular ve kişilerden uzaklaşmanın tam da zamanı sevgili akrepler. Vazgeçemediklerinizin size verdiği zararı artık görebiliyorsunuz.. Yenilenmekten korkmayın, sıfırdan başlamak, hayatı temize çekmek çok iyi gelecek.
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