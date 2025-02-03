Günlük Burç Yorumları: 4 Şubat Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Şubat 2025 - 16:37

Güncelleme: 03 Şubat 2025 - 16:37

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün parasal konularla alakalı veya ilişkilerinizde yaşanabilecek gerginlikler kendinizi kötü hissetmenize sebep olabilir. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üstesinden gelebilirsiniz. Hayatınızdan çıkması gereken kişileri daha fazla tutmak için ısrarcı olmayın.