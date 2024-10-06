Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Ekim 2024 - 17:10

Güncelleme: 06 Ekim 2024 - 17:10

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün sevgili akrepler. Hayatınızda bir sadeleşme sürecinden geçiyorsunuz. Bu sadeleşme aslında size iyi geliyor fakat alışkanlıklarınızı bırakmakta zorlanıyorsunuz. İnatçı yönünüz bugün ağır basabilir ama bu durum sadece sizi yıpratır.